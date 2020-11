France - Deschamps : 'On a prouvé qu'on était toujours une grande équipe'

C'est un Didier Deschamps tout sourire qui s'est arrêté au micro de TF1, ce samedi soir. En colère après la défaite concédée face à la Finlande (0-2) mercredi en amical, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas caché sa satisfaction à l'issue du très beau succès obtenu par ses Bleus face au Portugal (0-1, résumé et notes), ce samedi soir lors de la 5ème et avant-dernière journée de la Ligue des Nations.

"Ça me fait très plaisir de les voir comme ça, de venir chercher la victoire ici. Cette victoire est méritée, avec beaucoup de solidarité, de qualité. On a atteint notre objectif. Quoi qu'il arrive on restera premiers. C'est bien d'atteindre les objectifs et je suis très fier des joueurs. La période n'est pas simple, c'est compliqué", a-t-il avoué à nos confrères. "Certains ont des situations en club qui ne sont pas les meilleures. Mais quand ils se retrouvent là, il y a toujours cet esprit de compétiteur, et on a prouvé qu'on était toujours une grande équipe. Une victoire référence ? Oui, en tenant évidemment compte de la qualité de l'adversaire. On préfère jouer ces matches là. Le groupe est là, il répond présent. Je suis très heureux, très heureux pour eux", a conclu Didier Deschamps, très satisfait de la qualification pour le Final 4 de la compétition.