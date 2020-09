France - Deschamps 'n'a jamais exigé d'excuses' de la part de Rabiot

Le retour d'Adrien Rabiot (25 ans) était l'une des plus grandes surprises de la liste de Didier Deschamps pour affronter la Suède (5 septembre) puis la Croatie (8 septembre) en Ligue des Nations. Le milieu de terrain de la Juve n'avait plus été convoqué depuis son refus d'être réserviste pour la Coupe du Monde 2018. Invité à réagir une nouvelle fois sur ses attentes envers l'ancien Parisien, le sélectionneur des Bleus, qui va s'entretenir avec le joueur, a affirmé n'avoir jamais attendu d'excuses de sa part. "La teneur de notre discussion, je n'ai pas à en parler. Ce sera une discussion entre un sélectionneur et son joueur. Je ne vais pas faire un cas à part même si ce qu'il s'est passé on va en discuter" a-t-il d'abord fait savoir lors d'un point presse diffusé sur YouTube.

"Depuis ce qu'il s'est passé, je n'ai jamais attendu ou exigé d'excuses qu'elles soient officielles ou publiques ou quoique ce soit. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne lui demande rien. (...) Certainement il attend des réponses qu'il attendait plus tôt. Le plus important c'est ce qu'on peut se dire en tête à tête avec chaque joueur, mais je ne demande et n’attends rien. Il n'a jamais tenu de propos injurieux, encore moins avec moi. Il a eu une prise de position à un moment, je ne vais pas passer toute ma discussion avec lui là-dessus" a finalement expliqué Deschamps.