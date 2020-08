France - Deschamps commente l'absence de Matuidi

Didier Deschamps a annoncé ce jeudi sa liste pour les matches de l'équipe de France face à la Suède (5 septembre) et à la Croatie (8 septembre). Au milieu de terrain il y a eu plusieurs changements avec notamment les absences de Paul Pogba, Tanguy Ndombele et Blaise Matuidi. Si les deux premiers ont été testés positifs au Covid-19 et donc indisponibles, Matuidi, lui, était à la disposition du sélectionneur.

Cependant, Deschamps a préféré choisir Houssem Aouar ou encore Eduardo Camavinga, appelé pour la première fois. L'entraîneur des Bleus s'est donc justifié sur l'absence de Matuidi, parti en MLS, à l'Inter Miami. "Il est suffisamment lucide pour savoir que ça complique la situation par rapport à l'équipe de France. Là, il est en attente de son permis de travail pour partir cette semaine là-bas avec des obligations sur le plan sanitaire, c'est un changement radical pour lui et sa famille. C'est déjà assez compliqué comme ça", a-t-il expliqué.