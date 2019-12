France - Deschamps commente le possible transfert de Giroud

Comme annoncé plus tôt ce samedi matin, Olivier Giroud se rapproche de plus en plus de l'Inter Milan. Pour l'attaquant français, l'objectif de ce probable transfert est simple : lui permettre de retrouver du temps de jeu en club afin de s'assurer une place dans le train pour l'Euro 2020. Car pour l'heure, l'avant-centre tricolore le sait, sa situation à Chelsea pourrait lui jouer un bien mauvais tour en juin prochain, au moment de l'annonce de la liste de Didier Deschamps.

Présent ce samedi matin à l'assemblée générale de la FFF, le sélectionneur des Bleus a commenté ce possible départ de son buteur vers l'Italie. Une décision qui serait sage selon lui. "Lui, comme d'autres, peut être amené à bouger. Sa situation à Chelsea n'a pas changé depuis deux mois. Ce serait mieux pour Olivier, bien évidemment, d'aller dans un club où il aura plus de temps de jeu. S'il ne peut pas avoir ce temps de jeu à Chelsea, l'idée est de pouvoir l'avoir ailleurs. Cela sera sa décision. Mais je ne connais pas les solutions qu'il a, les possibilités qu'il a pour avoir plus de temps de jeu" a-t-il déclaré et d'affirmer qu'il a récemment rencontré l'ancien montpelliérain : "on s'est vus il n'y a pas si longtemps. Comme pour chaque joueur, il décide. Mais en sachant que le quotidien des joueurs de l'équipe de France avec leur club amène à la sélection. Il le sait. A lui de se décider par rapport aux solutions qu'il peut avoir."