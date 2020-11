France - Deschamps confirme la tendance pour Mbappé

Jouera ? Jouera pas ? À la veille des retrouvailles avec la Suède, programmées mardi soir (20h45, Stade de France) lors de la 6ème et dernière journée de la Ligue des Nations, le mystère semble se dissiper autour du cas Kylian Mbappé, qui se remet petit à petit d'une blessure aux ischio-jambiers. En conférence de presse ce lundi après-midi, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, n'a pas souhaité vendre totalement la mèche mais l'attaquant du Paris Saint-Germain, malgré l'absence de réel enjeu lors de cette rencontre, devrait bel et bien y participer.

"Kylian va bien, il a fait la séance collective hier. On a fait les choses progressivement pour l'amener à être disponible. Il va faire la séance aujourd'hui", a d'abord indiqué le tacticien tricolore devant les médias, avant d'ajouter sur son jeune protégé (38 sélections, 16 buts) : "Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options, qu'il rentre ou qu'il débute, avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai en fonction de ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui. Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se passe bien, il le sera".