France - Deschamps considère N'Golo Kanté comme exemplaire

Dernièrement, N'Golo Kanté a préféré ne pas s'entraîner collectivement avec Chelsea par peur d'être contaminé par le coronavirus. Le champion du monde a d'ailleurs ressenti des symptômes du virus lors du confinement. Après avoir fait ce choix, l’ancien joueur de Caen a reçu le soutien sans faille de l'ensemble de ses coéquipiers et de son entraîneur Frank Lampard. Didier Deschamps, lui-aussi, a parfaitement compris cette décision. "Il a exprimé son ressenti. Je lui dis : 'respect'", affirme le sélectionneur de l'équipe de France dans les colonnes du Parisien.

En plus de le comprendre, le coach français "trouve le cas de N'Golo Kanté exemplaire". Il estime que "c'est bien que son club l'ait entendu et ait accédé à son souhait. Il faut tenir compte du ressenti des joueurs". Deschamps ajoute qu'il est normal pour les footballeurs d'éprouver des inquiétudes dans un contexte si particulier. "Le football est leur métier et leur passion. Ils ont des fourmis dans les jambes mais ils ne peuvent pas vivre la situation actuelle de façon insouciante, sans être inquiets". Au sujet de la personnalité du milieu de terrain de Chelsea, ce sont souvent les mêmes traits de caractère qui ressortent. A l'image de Willy Caballero, le sélectionneur des Bleus le décrit comme quelqu'un d'"entier, nature, (qui) a toujours le sourire".