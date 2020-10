France - Deschamps dresse un bilan positif de la large victoire

Après la large victoire de l'Équipe de France, 7-1 face à l'Ukraine, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps était amplement satisfait de la prestation de ses joueurs.

"C’est une très belle soirée pour nous. On a marqué 7 buts, mon ami Andreï Chevtchenko avait quelques problèmes pour préparer ce match-là (14 forfaits ndlr.), mais il ne faut pas minimiser. Les joueurs ont pris du plaisir, avec un bon état d’esprit. Il y a un bon amalgame avec les anciens et les jeunes, il faut apprécier et savourer, ne pas se voir plus beau que l’on est", a t-il pour le moins nuancer.

Les champions du monde français affronteront le Portugal, dimanche 11 octobre, puis la Croatie le mercredi 14 dans le cadre de la Ligue des Nations.