France - Deschamps et Lloris s'inquiètent pour l'avenir d'Alphonse Areola

Pas conservé par le Real Madrid à l'issue de cette saison, à la fin d'un prêt d'un an, Alphonse Areola est aujourd'hui dans une situation délicate. Toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, le titi parisien n'est plus le bienvenu dans la capitale et Leonardo lui cherche, activement, une porte de sortie. L'ancien Lensois et Bastiais ne s'entraîne même pas avec les Parisiens et sa situation devient problématique.

Didier Deschamps, en conférence de presse, a d'ailleurs évoqué l'avenir de son portier. "Malheureusement pour lui, dans sa situation, il a fini son prêt avec le Real Madrid et depuis il n'est pas en activité. J'espère pour lui qu'il trouvera une solution au PSG ou ailleurs. Je ne pouvais pas le considérer comme pouvant être disponible dans ce rassemblement de septembre".

Le champion du Monde 2018 a aussi reçu le soutien du numéro 1 et capitaine : Hugo Lloris. "Le talent d'Alphonse est reconnu, c'est une situation difficile à gérer pour lui mais je suis sûr qu'il va rebondir et trouver du temps de jeu. Son talent n'est pas remis en cause. Pour Alphonse, on regardera son futur". Les Bleus s'inquiètent du sort du futur ex-Parisien.