France - Deschamps évoque la mauvaise passe de Paul Pogba

C'est un secret pour personne, la situation de Paul Pogba à Manchester United est compliquée. Depuis son retour en Angleterre il y a 4 ans pour un montant avoisinant les 110 millions d'euros, l'ancien joueur de la Juventus peine à être régulier dans ses performances et est souvent décrié par les observateurs. Mais là où "la Pioche" n'a que très rarement déçue c'est bien en équipe de France. L'homme fort du milieu de terrain de Didier Deschamps a même été l'un des principaux leaders des Bleus lors du titre de champion du monde en 2018.

Seulement, depuis, le joueur de 27 ans a plusieurs fois déçu sous le maillots français et une nouvelle fois face à la Finlande ce mercredi. Présent en conférence de presse ce vendredi, Didier Deschamps a évoqué la méforme de son joueur. "Il n'est pas au mieux de sa forme. Je le savais avant. Contre la Finlande, il devait retrouver du rythme. Sur le match, c'est sûr que c'est difficile de retirer du positif. Il n'est pas dans sa meilleure période. Mais je les connais suffisamment (avec Giroud). Je ne leur accorde pas plus de crédit. Ils ont l'orgueil et la fierté pour répondre présent" a déclaré le sélectionneur des Bleus.