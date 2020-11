France - Deschamps évoque sa difficulté à trouver le meilleur système de jeu pour les Bleus

Le 4-4-2 à plat, le 4-4-2 losange, le 3-5-2 ou encore son légendaire 4-3-3, depuis le titre de champion du monde en 2018, Didier Deschamps semble ne pas trouver le schéma tactique dans lequel évoluent le mieux ses joueurs. La défaite (0-2) face à la Finlande où les Bleus ont longtemps joué dans un 4-4-2 à plat, ne va pas aider le sélectionneur français à faire son choix.

"Je ne peux pas tirer d'analyse. Je choisis le système qui convient le mieux aux joueurs. C'est le résultat qui fait dire si c'est positif ou non. Mon objectif n°1 est de mettre tous les joueurs à leur meilleure position. On est capable d'utiliser plusieurs systèmes. Le choix est fait pour être le plus dangereux pour l'adversaire. Et être capable de bien défendre quand on n'a pas le ballon" a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse ce vendredi.