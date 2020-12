France - Deschamps explique pourquoi il a donné une seconde chance à Rabiot

Depuis septembre dernier, Adrien Rabiot a fait son retour en sélection. Lorsque le milieu de terrain de la Juventus avait en 2018 refuser de rejoindre la liste des réservistes de la Coupe du monde, la plupart des observateurs imaginaient ne plus revoir l'ancien parisien sous le maillot français tant que Didier Deschamps serait à la tête des Bleus. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le sélectionneur de l'équipe de France est revenu sur la seconde chance qu'il a accordée à Adrien Rabiot.

"Si je l’ai repris, ce n’est pas pour faire plaisir à X, Y ou Z. C’est parce que je le voyais faire ce qu’il faisait à la Juventus, ce qu’il n’avait pas fait lors de ses six premiers mois en Italie. Aujourd’hui, il ne se pose plus les questions : "Ne serais-je pas mieux un peu plus bas ?" Suis-je trop écarté ? Il a une vraie confiance en lui, il a la capacité technique, le volume et, en plus, il a un impact physique qu’il n’avait pas avant. C’est un jeune joueur encore, mais il a gagné en maturité. Dans les discussions, c’est plus fluide. Il se met moins de restrictions. Il n’y a pas de "oui mais". La grande différence, c’est qu’il fait tout avec plus de détermination" a déclaré Didier Deschamps dans les colonnes du quotidien.