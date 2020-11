France - Deschamps explique pourquoi il a fait jouer Mbappé

C'était la question qui était sur les lèvres de tous les supporters du Paris Saint-Germain ce mardi soir, Kylian Mbappé va-t-il jouer face à la Suède ? L'attaquant français était bel est bien présent sur la feuille de match et a même fait son apparition sur la pelouse en seconde mi-temps (58ème) à la place de Marcus Thuram. La star parisienne semblait bien en jambes puisqu'elle s'est même fait le plaisir de participer à la victoire (4-2) en offrant une passe décisive pour Olivier Giroud seulement une minute après son entrée en jeu. Si les dirigeants du PSG avaient des inquiétudes sur l'état physique de leur joueur, Didier Deschamps a tenu à rassurer l'état major parisien.

"Tout s'est bien passé avec Kylian. Le staff médical, avec le préparateur, a fait un gros, gros travail pour lui permettre d'être guéri. Il va rentrer dans son club et sera à disposition, frais. Parfois j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de s'en occuper. On a fait les choses graduellement, en tenant compte de son ressenti. J'avais un choix à faire par rapport à son temps de jeu. On a pris le temps de le préchauffer. Il avait de bonnes sensations, c'est un bon retour pour lui. Il a retrouvé le plaisir du jeu" a déclaré le sélectionneur français en conférence de presse d'après match.