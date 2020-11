France - Deschamps félicite ses joueurs et applaudit Olivier Giroud !

Ce mardi soir, au Stade de France, l'équipe de France s'est encore montrée très séduisante et a logiquement remporté son duel face à la Suède (4-2, analyse et notes), lors de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Suite à cette nouvelle prestation d'ensemble très convaincante de ses Bleus, Didier Deschamps, le sélectionneur tricolore, ne boudait pas son plaisir.

"On aura un programme chargé en mars avec trois matches de qualification pour la Coupe du Monde à jouer en neuf jours. Mais avec le staff, on a eu encore plus de réponse. Bien évidemment, la situation de mars ne sera peut-être pas la même qu'aujourd'hui. Mais c'est encourageant entre des jeunes qui sont venus, et les cadres qui sont toujours là. Et ce même si certains peuvent être en difficulté par moment. J'avais parlé d'Olivier, mais voilà, on ne peut pas tout oublier comme ça du jour lendemain", a indiqué le tacticien français au micro de M6. Le sélectionneur a ensuite eu des bons mots pour son avant-centre, auteur d'un doublé décisif (44 buts en 105 sélections) face aux Scandinaves : "Certes, il faut qu'il évacue sa situation psychologique et physiquement. Mais aujourd'hui, il est encore là et en met deux de plus. Vous allez me dire : il a gagné des points, Martial en a perdu. Mais c'est l'équipe de France qui les gagne. J'ai des joueurs de top niveau et au niveau de l'esprit, c'est parfait", a conclu Didier Deschamps.