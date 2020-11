France - Deschamps justifie l'absence d'Houssem Aouar

Présent dans le groupe France au mois d'octobre, Houssem Aouar n'enchaînera pas un second rassemblement avec les Bleus. En effet, le milieu de terrain n'a pas été convoqué par Didier Deschamps, qui a donné ses raisons.

"C'est une question de rentabilité par rapport à d'autres joueurs qui ont le même profil et qui m'offrent plus de garantie. Aujourd'hui, dans le profil de Houssem, j'ai Nabil Fekir. Houssem, il est venu, on a vu certaines choses... Aujourd'hui, dans ce poste là, je considère que Nabil offre plus de garanties." a-t-il déclaré.