France - Deschamps met en garde Olivier Giroud

Olivier Giroud a vécu la victoire de l'équipe de France face au Portugal la majeure partie depuis le banc ce samedi soir. Alors qu'il fait partie des hommes forts de Didier Deschamps depuis que ce dernier est à la tête des Bleus, l'ancien entraineur de l'OM a justifié le choix de faire débuter l'attaquant de Chelsea comme remplaçant.

"La situation en club l’impacte. Il a besoin de rythme. C’est dur, mais ce n’est pas pour ça que j’ai envie de le perdre. On discute, il a tout intérêt à ce que ça ne perdure pas pour lui. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait avec nous. Martial a un profil différent, qui donne d’autres options. C’est arrivé qu’Olivier commence et qu'Anthony rentre. Mais aujourd’hui, Anthony est plus épanoui qu’Olivier" a reconnu Didier Deschamps en conférence de presse d'après match. Olivier Giroud est tout de même rentré en jeu à a 77ème minute.