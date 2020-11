France - Deschamps n'est pas inquiet malgré les incertitudes

Outre Kylian Mbappé, plusieurs autres joueurs des Bleus (Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe notamment) restent également incertains à quelques heures de retrouver le Portugal en Ligue des Nations (5ème journée). En conférence de presse ce vendredi après-midi, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a évoqué l'état de santé de son effectif.

"Tous les joueurs auront une séance normale aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent débuter demain ? Je prendrai une décision demain matin", a-t-il d'abord indiqué devant les journalistes, et d'ajouter qu'il se refusait à toute inquiétude : "Je ne suis pas inquiet. Je fais en sorte de m'adapter à toutes les situations. Ces joueurs ont eu des petits soucis différents. À partir de là, ça nécessitait une adaptation des entraînements. Ce ne sont pas des joueurs qui viennent de trois semaines sans jouer non plus. Il y a l'aspect médical évidemment mais le ressenti des joueurs est important aussi".