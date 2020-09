France - Deschamps ne fera pas de concession pour le PSG

Demain soir (20h45), l'équipe de France affronte la Croatie pour son deuxième match de poule de Ligue des Nations. Le lendemain, les Bleus quitteront Clairefontaine, soit un jour seulement avant le match du Paris Saint-Germain contre le Racing club de Lens. Pour Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, tous deux titulaires lors de la victoire en Suède, le timing s'annonce serré. Mais pour Didier Deschamps, la rencontre parisienne ne devrait pas le faire douter dans ses choix.

"Ce n'est pas mon calendrier", a lâché le Bayonnais. "Ils peuvent jouer demain, ils sont à disposition comme les autres. Ils le savent, je le sais, nous on a un match à jouer. Les 23 vont participer à l'entraînement, ils sont tous disponibles, Kim et Kylian aussi. "Je ferai des choix, a-t-il indiqué. Qu'il y ait ce calendrier ou pas ce calendrier, je dois faire des choix. Je ne suis pas à la place des clubs. Je fais en sorte de comprendre mais nous on a un match, un match international. On fera tout pour le gagner, même si dans l'analyse, je tiens compte de différentes choses. L'équipe sera compétitive. J'ai jusqu'à demain pour choisir. J'ai à tenir compte de certains paramètres que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas." Reste à voir si les deux Parisiens débuteront demain au Stade de France contre la Croatie dans un remake de la finale de la Coupe du Monde 2018.