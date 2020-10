France - Deschamps ne s'adaptera pas au calendrier des clubs

L'Equipe de France affrontera ce dimanche le Portugal pour la 4ème journée du groupe 3 de la Ligue des Nations. Mais alors que la rencontre face au champion d'Europe ne s'est toujours pas joué, les présidents de certains clubs pensent déjà au match de mercredi face à la Croatie. En effet, ce match sera très important pour la sélection française puisqu'il sera face à un concurrent direct à la première place du goupe, mais sera également surveillé de près par certains clubs. Cette confrontation aura lieu la veille d'un match du Bayern Munich et 48 heures avant ceux du PSG et de Rennes. Malgré la peur des dirigeants de voir leurs joueurs fatigués ou même blessés, Didier Deschamps ne prendra pas ce facteur en compte pour aligner son 11 de départ.

"Mercredi on verra. On a les matches internationaux nous aussi. Par les temps qui courent, on y va étape par étape. On verra mardi à Zagreb. On a des matchs importants à livrer, on est là pour les gagner. Je fais en sorte de répartir le temps de jeu, sans tenir compte forcément des critères après les sélections" a affirmé le sélectionneur de l'Equipe de France en conférence de presse.