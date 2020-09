France - Deschamps ne s'inquiète pas pour Antoine Griezmann

Antoine Griezmann n'a pas vraiment réussi sa première saison au FC Barcelone. L'attaquant de 29 ans, auteur de 15 buts et 4 passes décisives en 48 matchs toutes compétitions confondues, n'a clairement pas justifié les 120 millions d'euros investis par les Catalans durant l'année mais Didier Deschamps reste confiant vis-à-vis de sa pièce maîtresse.

"A aucun moment je ne peux m'imaginer qu'Antoine va perdre de l'influence en équipe de France, sous prétexte qu'il a été moins efficace la saison passée avec le Barça. Après, il est dépendant des autres, d'un système et de la façon dont on l'utilise. Il ne fait pas la différence tout seul." explique DD dans les colonnes de France Football. "A l'Atlético, l'équipe jouait pour lui, il était dans un certain confort et son poids était considérable. Il a fait un choix et à Barcelone, ça s'est avéré plus compliqué, on en a parlé ensemble. (...) En tout cas, avec moi, tout est clair. Il sait dans quel rôle et dans quelle zone je le fais jouer. Et il sait très bien qu'à chaque fois, je le mets dans les meilleures dispositions, peu importe le système de jeu. Je n'ai donc aucun souci."