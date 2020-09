France - Deschamps prévient : Griezmann reste le tireur de pénaltys des Bleus

Hier, face à la Suède (victoire 1-0), Antoine Griezmann a raté son troisième pénalty consécutif sous le maillot de l'équipe de France. Si aucun des ratés n'a été préjudiciable pour les Bleus, le cas "Grizou" inquiète et pose question, notamment dans le choix des tireurs de pénaltys. Sauf pour Didier Deschamps, qui a encore affiché toute sa confiance concernant le Barcelonais.

"À partir du moment où il se sent et qu'il a envie de tirer le pénalty, il le tirera. Il ne se retrouve plus dans cette situation, en club il ne les tire pas donc il ne s'entraîne pas à les tirer. Ce sera lui, on en a déjà parlé en début de stage, ça peut aussi être un autre tireur. Ce n'est pas parce qu'il en a raté trois, qu'il ne va plus les tirer. Quand il a eu à en tirer pendant la Coupe du Monde, son petit pied n'a pas tremblé" a-t-il déclaré sur Téléfoot.