France - Deschamps refuse de "sauter au plafond" après le tirage au sort

Malgré un tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 plutôt clément, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, refuse de "sauter au plafond".

Pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France devra terminer à la première place du Groupe D, dans lequel se trouveront également l'Ukraine, la Finlande, la Bosnie-Herzégovine et le Kazakhstan. Suite à ce tirage au sort abordable, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a fait part de sa réaction. "On peut avoir différentes interprétations d'un tirage. On connaît très bien l'Ukraine et la Finlande, pour les avoir rencontrées récemment (en octobre et en novembre). Mais on n'a jamais joué le Kazakhstan, par exemple. Les déplacements seront très longs. Il faudra attendre demain (mardi) soir pour avoir le calendrier. Cela pourra apporter des difficultés supplémentaires. Je ne vais pas sauter au plafond. Il faut toujours avoir suffisamment d'humilité et de respect envers ces équipes", a indiqué le technicien tricolore.

"La France est favorite, mais..."

Ce dernier le sait, les Bleus seront favoris : "La France est favorite, mais il faudra faire le nécessaire sur le terrain. On est tête de série, donc, forcément, on est censé être la meilleure équipe. Il faudra voir si c'est un avantage ou un inconvénient. Le risque est de se considérer plus fort que les autres. L'étiquette de favori nous collera. Même si on est plus fort sur le papier, il ne faudra pas moins en faire. Il faudra avoir la même concentration et la même détermination si l'on veut se qualifier", a-t-il estimé, et d'ajouter : "Vous l'avez vu en octobre et en novembre, ce n'est pas évident quand il y a trois matches de suite à gérer. Tout dépendra du calendrier. Autant quatre jours, c'est bien, mais, trois jours, cela fait court. Il faudra bien gérer cette logistique pour planifier notre programme du mieux possible".

"Prenons l'option numéro un, la plus directe"

Grâce à sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations (demi-finale contre la Belgique, le 7 octobre à Turin), l'équipe de France est quoiqu'il arrive assurée d'être au moins barragiste. Mais Didier Deschamps ne veut clairement pas envisager cette possibilité. Un seul objectif en tête pour le tacticien français, rafler la première place de cette poule D : "On a une bouée de sauvetage, certes. Mais on ne commencera pas la phase de qualification en pensant à cela. L'objectif est clair : finir premier de notre groupe. Il faut partir avec cette idée-là et de ne pas penser au reste. C'est même risqué d'envisager cette possibilité. Prenons l'option numéro un, la plus directe", a-t-il conclu.