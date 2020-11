France - Deschamps revient sur les multiples ratés de Martial

La France s'est imposé sur la plus petite des marges (0-1) ce samedi soir face au Portugal. Les Bleus auront dû attendre la 53ème minute avant d'enfin parvenir à ouvrir le score, ce qui aurait pu arriver bien plus tôt. En effet, Anthony Martial a failli à plusieurs reprises être proche de marquer. Tôt dans le match, sur une sublime passe en profondeur d'Antoine Griezmann l'attaquant de Manchester United perd son face à face avec Rui Patricio (11ème). L'ancien monégasque touche par la suite la barre transversale sur une tête après un coup franc tiré par à nouveau par le joueur du Barça (29ème) puis perd quelques minutes plus tard à nouveau son duel face au gardien portugais en coupant un centre de Lucas Hernandez dans les six mètres (40ème). Didier Deschamps est revenu en conférence de presse sur la prestation d'Anthony Martial.

"Cette prestation montre la qualité collective de l’équipe, sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, avec autant de maîtrise. Le cœur de l’équipe, c’est le milieu, il donne le tempo. Il n’y en a qu’un pour qui je suis un peu malheureux, c’est Anthony Martial, mais le gardien portugais a fait les bons gestes" a déclaré le sélectionneur français.