France - Deschamps salue la prestation de Rabiot

La France est parvenue à s'imposer (0-1) ce samedi soir face au Portugal en Ligue des nations. Un succès réalisé notamment grâce à l'impressionnante performance d'Adrien Rabiot au milieu de terrain. Par sa qualité technique, le joueur de la Juventus a réussi à contrôler le rythme du jeu et délivrer plusieurs passes clés durant la rencontre. Didier Deschamps est revenu après la rencontre sur la prestation de son joueur.

"Je ne vais pas dire qu’il s’est transformé, mais ce n’est plus le même. On a une relation de confiance. Il n'a pas de limites. Il est capable de s'adapter, comme il me l'a dit. C'est un joueur complet. Il a une qualité technique, de projection vers l'avant, mais aussi d'intelligence de jeu. Dans le volume, l'agressivité, les duels, il s'impose" a déclaré le sélectionneur des Bleus après la rencontre sur la chaine L'Equipe.