France - Didier Deschamps évoque la première sélection de Marcus Thuram

Marcus Thuram (23 ans) fête sa première convocation en Équipe de France ! L'attaquant du Borussia Mönchengladbach, formé à Sochaux, a été appelé par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de novembre. L'ailier, auteur de 3 buts et de 5 passes décisives en 10 matchs toutes compétitions confondues, a visiblement tapé dans l'oeil du sélectionneur.

"Je le suis depuis un bon moment. il fais de bonnes choses. il a cette capacité de créer des différences. Il marque et fait marquer et il a cette capacité sur les gros matchs à être très souvent présent et bon. Il a la particularité d'être le fils de, comme c'est déjà arrivé à quelqu'uns. Ça doit faire très plaisir à son papa, Lilian, mais ça passe au 2e ou 3e plan, le mérite, c'est Marcus qui l'a" a-t-il déclaré.