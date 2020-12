France - Didier Deschamps fait le point sur la situation d'Olivier Giroud

Cet été, l'équipe de France participera à l'Euro et tentera de réaliser la même performance qu'en Russie il y a un peu plus de deux ans. Après l'échec de 2016, Didier Deschamps compte bien se rattraper et va devoir pour cela convoquer les 23 meilleurs joueurs français. Si plusieurs champions du monde sont presque assurés d'être appelés, Olivier Giroud n'a aucune certitude. L'attaquant de Chelsea a désormais 34 ans et surtout n'est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Frank Lampard. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le sélectionneur des Bleus a évoqué la situation de son attaquant.

"Il est encore là pour un bon bout de temps vu ses dernières performances (6 buts sur les cinq derniers matchs). Moins qu'il y a quelques années quand même, parce que le temps passe, mais pour quelque temps vu son mental. C'est son mérite de ne jamais rien lâcher. Mais on le sait : plus c'est dur et plus il s'accroche". Au sujet du temps de jeu enfin retrouvé par Olivier Giroud du côté de Londres ces dernières semaines, Didier Deschamps sait que la situation peut évoluer. "Je ne l’ai jamais mis en garde. Je ne suis pas son conseiller. Je lui ai juste donné mon avis. Après, ce sera sa décision. Olivier sait que son temps de jeu était limite ces derniers temps. Il a encore renversé la situation. La donne a changé. Comme elle changera peut-être en février ou en mars" a déclaré l'ancien entraineur de l'OM dans les colonnes du quotidien.