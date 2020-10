France - Didier Deschamps justifie l'absence de Savanier

La liste des 24 (liste élargie) de Didier Deschamps est tombée en vue des matchs à suivre de l'Equipe de France (le 7 contre l'Ukraine, le 11 contre le Portugal, le 14 en Croatie). On remarque le retour de Pogba, Aouar et Camavinga également convoqués. Un autre milieu de terrain aurait pu prétendre à une place dans cette liste, c'est Téji Savanier, le joueur de Montpellier.

Lorsque la question sur l'absence du numéro 11 du MHSC à été évoquée en conférence de presse, Deschamps a précisé : "Il y a énormément de joueurs. Évidemment, on tient compte du moment, si c’est 2-3 matchs, un mois ou 2 mois. Tous les joueurs ont une période où ils sont en forme. C’est un joueur intéressant et surprenant sur ce qu’il a été capable de faire sur les derniers mois avec Montpellier.

Il est décisif, on regarde les matchs de Montpellier peu importe les adversaires qu’il y a en face. C’est le cas pour une cinquantaine de joueurs."