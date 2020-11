France - Didier Deschamps justifie le choix Ruben Aguilar

Hier soir, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a décidé de convoquer le latéral droit de l'AS Monaco, Ruben Aguilar (27 ans). Selon L'Equipe, le joueur asémiste n'était pas le premier choix du staff tricolore. Ferland Mendy (Real Madrid), Bouna Sarr (Bayern Munich) ou Nordi Mukiele (RB Leipzig) ont été sondés, en vain. En conférence de presse ce mardi, à la veille du match amical face à la Finlande, Didier Deschamps est revenu sur cette décision de retenir l'ancien joueur du Montpellier Hérault Sport Club.

"Je vous laisse croire ce qui peut être écrit et dit. Ruben Aguilar est là. On le suivait déjà quand il était à Montpellier. Il fait partie des 26 joueurs présents. C'est un poste où il y a beaucoup de joueurs mais au niveau international il y a peu d'expérience. C'est un poste où les joueurs ne sont pas toujours formés à ce poste mais replacés. Ce n'est pas un choix par défaut mais je voulais avoir un autre latéral avec Dubois. Pavard comme cinq ou six joueurs ne seront pas disponibles contre la Finlande. Aguilar est bon dans l'aspect défensif. Il a beaucoup d'énergie et un gros volume. Il possède une bonne marge de progression et aura l'occasion de découvrir les Bleus et peut-être du temps de jeu", a expliqué le technicien tricolore.