France - Didier Deschamps met au clair sa situation avec le PSG

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé (21 ans, 38 sélections) a été appelé en équipe de France par le sélectionneur tricolore Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre, et ce malgré sa blessure. Présent en conférence de presse, le technicien français a été très clair concernant sa relation avec le PSG. "J’ai de bonnes relations avec le PSG, il y a des échanges. Certains avancent des choses totalement erronées. Mais entre personnes respectueuses, je fais bien les choses. Il y a des échanges, notamment entre les staffs médicaux, on a le même objectif : protéger les joueurs. Personnellement, j’ai de bonnes relations, les choses sont claires. Je n’ai pas de souci", a assuré le coach des Bleus.

Il a également donné son avis aussi le calendrier chargé des joueurs, et comprend le point de vue du club de la capitale. "On a un même objectif, qui est de protéger les joueurs. Même si je comprends, et ce n'est pas spécifique au PSG, que les intérêts du club sont que le joueur puisse récupérer. Je comprends ça aussi. En ce qui me concerne, j'ai de bonnes relations, les choses sont très claires. Je n'ai pas de soucis et je ne pense pas qu'il y en ait de leur côté non plus", a confié le double champion du monde.