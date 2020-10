France - Didier Deschamps ne doute pas d'Antoine Griezmann

Déjà en grande difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann exporte désormais ses problèmes en Équipe de France. En effet, l'attaquant de 29 ans, qui n'a pas marqué en Liga depuis le début de saison (3 matchs joués), a du mal à retrouver la confiance chez les Bleus. Pour autant, Deschamps ne change pas d'avis sur les qualités de son numéro 7.

"Antoine, on discute depuis un bon moment de sa position. Je sais très bien où il est le plus influent, c’est dans une position axiale. Il manque de repères, mais il a été mieux en deuxième mi-temps contre le Portugal. Il a un volume de jeu important avec cette capacité à pouvoir être considéré aussi comme un milieu offensif. Je veux bien que vous restiez sur le dernier match, mais en 82 sélections, c’est 32 buts et 21 passes décisives. Ça parle... Je sais la qualité d’Antoine et ce qu’il est capable de donner à l’équipe" a déclaré Deschamps en conférence de presse, avant le match en Croatie.