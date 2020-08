France - Didier Deschamps pousse un gros coup de gueule suite au report de Lens-PSG !

En conférence de presse, Didier Deschamps s'est fendu d'un coup de gueule concernant le report du match Lens-Paris, reprogrammé le jeudi 10 septembre, deux jours après la seconde sortie de ses Bleus face à la Croatie.

Initialement programmée ce samedi soir à 21 heures, la rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain aura finalement lieu le jeudi 10 septembre (21 heures). Ce match, reporté sur demande du club francilien, aura donc lieu seulement deux petits jours après une rencontre de l'équipe de France face à la Croatie, en Ligue des Nations, prévue le mardi 8 septembre. Un agenda resserré qui laisse perplexe Didier Deschamps. À l'occasion de sa conférence de presse, ce jeudi après-midi, le sélectionneur des Bleus a donné son avis sur ce calendrier et a notamment taclé la Ligue de Football Professionnel (LFP), qui a validé ce report.

"Évidemment que d'enchaîner deux rencontres de très haut niveau en trois jours, ça va être compliqué. La décision de mettre cette rencontre le jeudi est pour le moins surprenante, voir gênante. Ce n'est pas pour critiquer ou commenter la demande du Paris Saint-Germain, qui a ses arguments, c'est le fait que la Ligue ait pris cette décision sachant que le calendrier international nous faisait affronter la Croatie. C'est impossible de jouer deux matches de très haut niveau en 48 heures", a estimé le technicien tricolore, et de poursuivre : "Thomas Tuchel, il n'espère qu'un chose, que je ne fasse pas jouer Presnel et Kylian pour les avoir à disposition. C’est une décision gênante. J'ai certes la liberté de faire ce que je veux mais j'ai un peu le sentiment d'être contraint et forcé de ne pas les concerner".

Dépité par cette décision, le sélectionneur a ensuite enfoncé le clou : "Je pense que les gens qui ont pris cette décision ne sont pas au courant des calendriers, on a deux matches avec l’équipe de France. Je pourrais utiliser d’autres mots mais ce serait peut-être trop fort, je vais les garder pour moi. C’est surprenant, gênant, embêtant", a lancé Didier Deschamps, conscient que ses choix à ce sujet vont obligatoirement entraînés des critiques : "Soit j’utilise les joueurs et je suis contre le Paris Saint-Germain, soit je ne les utilise pas et je fais une fleur au Paris Saint-Germain. C'est évident, on va faire de l’interprétation quoi qu’il arrive. Tout est possible, c’est pour ça que c’est très gênant, des deux côtés".

Pour s'éviter pareille mésaventure à l'avenir, le sélectionneur des Bleus a ensuite soumis une petite idée, celle de s'inspirer du modèle allemand, avec ses 18 clubs et sa longue trêve hivernale : "Il y a un problème de calendrier, ok ! Il y a des grandes nations de football qui viennent regarder ce que l’on faisait de bien chez nous notamment au niveau de la formation, cela ne nous empêche pas de voir ce que les autres nations font très bien au niveau professionnel. Dans la situation actuelle, le fait d’avoir 18 clubs dans l’élite leur permet d’avoir une meilleure récupération et une longue pause en hiver. Les calendriers sont trop chargés. Il va falloir gérer les joueurs, car on tire de plus en plus. Cela ne va pas plaire à tout le monde, mais regardons ailleurs ce qui se fait et qui marche plutôt bien", a conclu "DD".