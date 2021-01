France - Didier Deschamps sait que les Bleus sont attendus pour l'Euro 2021

L'Euro 2021 démarrera dans six mois et l'équipe de France est attendue au tournant. Didier Deschamps le sait, après avoir été finalistes de la dernière édition et avoir remporté la Coupe du monde, les Bleus partent avec le statut de favoris. Une situation qui ne semble pas déranger l'ancien entraineur de l'Olympique de Marseille et de l'AS Monaco.

"Cet Euro est un objectif très important. On peut avoir l'étiquette de favori puisqu'on est champion du monde et que nos résultats sur l'automne nous permettent ça mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre la compétition comme si c'était facile pour nous. On va prendre ça sérieusement et on a de très belles choses à faire ensemble" a déclaré le sélectionneur français dans l'émission Téléfoot.