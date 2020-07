France - Didier Deschamps très serein pour son avenir

Didier Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France en 2012. Sa plus belle victoire reste celle face à la Croatie en juillet 2018, offrant à tout un pays un deuxième sacre mondial. Sous contrat jusqu'en 2022, l'entraîneur des Bleus s'est montré très confiant au sujet de son avenir à ce poste.

"Si je vais jusqu’au bout comme c’est prévu (jusqu'en 2022), ça fera un peu plus de dix ans. C’est déjà beaucoup" a-t-il d'abord déclaré au micro d'RTL. Egalement interrogé au sujet d'une potentielle prolongation de contrat il a répondu : "je n’exclus rien. Aujourd’hui, je ne vais pas dire non. Je ne me soucie pas de mon lendemain, ça n’a jamais été le cas. Même dans les moments difficiles. Et j’en ai eu pour être là. Je le vis tranquillement, sereinement" a sagement ajouté Deschamps qui disputera l'Euro 2021 avec l'EDF l'été prochain.