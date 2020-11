France - Didier Deschamps valide la L1 à 18 clubs

Présent en conférence de presse ce lundi, avant d'accueillir ses joueurs pour le rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a évoqué le potentiel projet de Vincent Labrune, à savoir une Ligue 1 à 18 clubs. Le sélectionneur de l'Équipe de France a tenu à apporter son soutien au président de la LFP et juge que cette idée serait une bonne chose pour la compétitivité de la L1.

"Vincent Labrune ne va pas se faire que des amis. Mais j'ai toujours pensé que l'élite, plus elle était resserrée, mieux c'est. Mais je me doute bien que dans les 20 clubs français de Ligue 1, il y a en a une dizaine qui peuvent se sentir concernés. Être à 18, c'est tirer le foot français vers le haut et vu la situation actuelle, ça me semble être quelque chose de très sensé" a-t-il déclaré.