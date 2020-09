France - Eduardo Camavinga bat un record de précocité !

Entré en jeu à la 63ème minute de ce France-Croatie (4-2), Eduardo Camavinga a battu un record de précocité ! Le jeune milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de l'équipe de France depuis 1918 avec ses 17 ans et 303 jours. Seul Maurice Gastiger fait mieux avec 17 ans et 128 jours le 7 février 1918.

"On ressent de la joie, de lafierté pour ma famille et les Français. J'ai souvent joué avec les plus vieux, ça m'a permis d'assurer une certaine maturité sur le terrain. C'était plutôt fou, je n'étais jamais venu. Ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise. Ça donne envie de revenir" a-t-il déclaré après la rencontre, au micro de TF1.