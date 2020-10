France - Eduardo Camavinga devient le 2ème plus jeune buteur de l'histoire !

Eduardo Camavinga continue sa course aux records. Déjà devenu le deuxième plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France le mois dernier, le milieu rennais a débloqué son compteur but ce mercredi soir face à l'Ukraine, pour sa deuxième sélection. D'une belle inspiration, une retournée pied gauche, il a parfaitement lancé le match amical des Bleus. Il devient ainsi le 2e plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France à marquer avec les Bleus (17 ans et 11 mois), juste derrière Maurice Gastiger contre la Suisse le 8 mars 1914 (17 ans et 5 mois).

