France - Ferland Mendy pose sa candidature pour l'Euro 2020

Dans un entretien accordé ce dimanche à nos confrères de Téléfoot, Ferland Mendy (24 ans) a abordé le thème équipe de France. Désormais régulièrement titulaire au Real Madrid (15 matches joués en Liga cette saison), le latéral gauche tricolore nourrit logiquement des ambitions avec les Bleus. "Si j'espère être dans la liste en mars ? Oui. Honnêtement, j'espère y être, après ce n'est pas moi qui décide. C'est une décision du coach. S'il fait appel à moi, je serai là", a confié l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, et de conclure : "Et dans le cas contraire, je vais continuer à travailler. L'Euro un objectif ? Oui bien sûr. Quand on joue au Real Madrid, on se dit qu'on a des chances d'être appelé. Je vais essayer d'être dans la liste".