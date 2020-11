France - Franck Leboeuf attend plus de l'Equipe de France

Ancien joueur de l'Equipe de France, Frank Leboeuf connaît bien les Bleus et même s'il a raccroché les crampons, il suit de près les performances de notre sélection. Ainsi, lors d'un entretien accordé au Figaro, le champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 a donné son avis sur les performances de l'équipe de Didier Deschamps, en indiquant qu'il en attend plus.

"Au niveau du jeu, rarement on se sent satisfait. On la connaît la politique de "DD", ce n'est pas sorcier. Ce sont des résultats avant le beau jeu. On aurait l'inverse, il serait déjà viré. Après, je ne connais pas d'équipe, à part le Bayern Munich la saison passée ou Liverpool au niveau des clubs, qui joue bien et remporte tous ses matchs. Ça n'existe pas. L'équipe de France fait peur à tout le monde mais elle peut mieux jouer. C'est une certitude", a expliqué l'ancien joueur de Chelsea.