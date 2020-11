France - Giroud : 'Je suis habitué à être un peu chahuté'

Face à la Suède, ce mardi soir au Stade de France, Olivier Giroud (34 ans) a une nouvelle fois été décisif. L'avant-centre de l'équipe de France s'est offert un doublé dans la belle victoire des Bleus (4-2, analyse et notes), obtenue dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Nations. Au coup de sifflet final, l'attaquant de Chelsea pouvait légitimement savourer, précisant au passage qu'il n'avait éprouvé aucun sentiment de revanche après les critiques.

"On a eu beaucoup de regrets, de frustration sur le plan individuel contre la Finlande (défaite 0-2). On avait de bonnes intentions, mais c'était une équipe qui a joué très regroupée, on s'en est voulu. On a su réagir contre le Portugal (victoire 0-1). Ce rassemblement est positif avec cette victoire encore sur ce dernier match, même si tout n'est pas parfait, il y a plusieurs motifs de satisfaction", a confié l'avant-centre des Bleus au micro de M6, et de conclure en évoquant brièvement son cas personnel : "Pas de sentiment de revanche, jamais. Je suis habitué à être un peu chahuté, ça fait partie de mon expérience, de ma carrière, ça me donne encore plus de force. Aucun souci avec ça".