France - Giroud : 'Peut être que ma carrière serait meilleure avec Karim Benzema'

Au coeur d'un reportage de l'émission Téléfoot, Olivier Giroud (34 ans), qui a fêté sa 100ème sélection en Bleus en devenant le deuxième meilleur buteur de l'Histoire de l'Équipe de France, a parlé de Karim Benzema.

"On m'a toujours un peu reproché l'absence de Karim Benzema. Cette rivalité supposée, montée de toutes pièces par certaines personnes. L'histoire du karting et de la F1 ? Ca m'a fait marrer le connaissant. Je n'ai aucune rancune par rapport à ça. Peut être que ma carrière serait meilleure avec Karim, tous les deux devant. Mais on ne le saura jamais."