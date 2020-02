France - Giroud : toujours Blues mais loin des Bleus

Malgré ses velléités de départ cet hiver, Olivier Giroud n'a pas été libéré par Chelsea. De quoi assombrir un peu plus son avenir chez les Bleus...

Après un mois complet, le mercato hivernal a refermé ses portes vendredi soir. Certains transferts attendus ont été officialisés, des surprises ont également eu lieu, puis d'autres transactions se sont enlisées et n'ont finalement jamais abouti. Dans cette dernière catégorie, on retrouve Olivier Giroud. Resté assis sur le banc de touche de Chelsea sous la pluie anglaise durant la majorité de la première partie de saison, l'attaquant français n'a jamais caché sa volonté de partir cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Longtemps annoncé à l'Inter Milan, son nom a aussi été cité à la Lazio Rome. Finalement, les jours sont passés et le ciel s'est définitivement assombri vendredi pour l'ancien montpelliérain. "Non il ne partira pas. Olivier a été, durant cette période (de mercato), un homme et un professionnel incroyable" a confié Frank Lampard, l'entraîneur des Blues.

Face à cet échec cuisant dans sa quête d'un nouveau club, l'avenir du troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France chez les Bleus s'écrit de plus en plus en pointillés. "On s'est vus il n'y a pas si longtemps. Comme pour chaque joueur, il décide. Mais en sachant que le quotidien des joueurs de l'équipe de France avec leur club amène à la sélection. Il le sait. A lui de se décider par rapport aux solutions qu'il peut avoir" avait commenté Didier Deschamps en décembre dernier. Un petit coup de pression que l'attaquant avait parfaitement reçu. Utilisé à seulement cinq reprises en Premier League depuis le début de l'exercice en cours, Olivier Giroud sait sa place pour l'Euro 2020 menacée si son temps de jeu n'accroît pas lors de la phase retour. Visiblement, Lampard n'entend pas changer ses plans concernant le Français puisqu'il ne figure même pas sur la feuille de match ce samedi face à Leicester.

Des réponses lors du prochain rassemblement

Pour l'équipe de France, le prochain rassemblement aura lieu en mars prochain, à l'occasion des matchs amicaux face à l'Ukraine (27 mars) et la Finlande (31 mars). Le natif de Chambéry devrait voir l'évolution de son statut chez les attaquants tricolores à ce moment-là. Pour Didier Deschamps, si la situation de son joueur n'évolue pas dans les prochaines semaines, il sera difficile de justifier une convocation dans la mesure où les attaquants français titulaires et performants en club sont nombreux. Au delà de son expérience internationale, Giroud pourrait se trouver en manque de rythme au moment de débuter un Euro lors duquel les Bleus seront directement plongés dans le grand bain avec un duel face à l'Allemagne. A l'heure actuelle, les vents sont donc clairement défavorables au champion du monde 2018...