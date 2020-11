France - Giroud se voit jouer encore cinq ans

Lors d'une une interview accordée à France Football, consacrée sur la performance des joueurs trentenaires, Olivier Giroud (34 ans) s'est confié sur les barrières mentales lorsqu'un joueur passe la barre des 30 ans. "C'est une question de mental. Pour durer, il faut en avoir envie. La barrière qu'on se met, qu'on nous met, est psychologique. Dans les mentalités, à 35 ans, c'est fini. A force d'entendre parler de son âge, on peut se dire: 'Mes jours sont comptés.' Je ne sais pas pourquoi on en fait tout un plat". De plus, le champion du monde 2018 assure se sentir toujours en pleine possession de ses moyens.

En effet, l'ancien joueur de Montpellier confie avoir modifié son style de jeu, en utilisant plus son intelligence de jeu que ses aptitudes physiques. "Tu compenses tes manques par de meilleurs déplacements (...) Je ne me sens pas diminué, je suis en forme. Quand il y aura des signes, je le sentirai. Je serai lucide quand je prendrai conscience que j'ai perdu en vitesse, en explosivité, en jump... Mais j'espère avoir encore trois, quatre, cinq ans au plus haut niveau. C'est l'objectif." a-t-il ajouté.