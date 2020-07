France - Giroud vise encore très haut avec les Bleus

Olivier Giroud a retrouvé le sourire et la confiance de son entraîneur, Frank Lampard, du côté de Chelsea. En manque de temps de jeu, le Français cherchait même une porte de sortie lors du dernier mercato hivernal. Mais depuis la reprise, l'attaquant de 33 ans est en pleine forme avec les Blues et totalise désormais 7 buts en 17 matchs de Premier League. L'ancien Montpelliérain, qui a reconnu qu'il était "décisif" lorsqu'il "était titularisé" nourrit encore beaucoup d'ambitions en sélection nationale.

"J'ai eu la chance de faire une finale d'Euro (2016) et de gagner la Coupe du Monde (2018). J'ai encore soif de trophées et de battre des records en équipe de France" a-t-il déclaré auprès d'Infosport +. "Ce serait bien de passer la barre des 100 sélections (il en est actuellement à 97), et puis essayer de passer devant (Michel) Platini à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France". Platini comptabilise 41 buts avec les Bleus, Giroud 39. Des records dont le buteur pourrait se rapprocher à partir du mois de septembre, à l'occasion des deux matchs prévus en Ligue des Nations (face à la Suède le 5 septembre) puis contre la Croatie, trois jours plus tard.