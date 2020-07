France - Govou dénonce un 'délit de faciès' à l'encontre de Benzema

Sidney Govou (40 ans), a connu les premiers pas de Karim Benzema (32 ans) avec l'Olympique Lyonnais entre 2005 et 2009. Le désormais consultant a partagé toute l'admiration qu'il avait pour l'attaquant du Real Madrid, qu'il estime "plus complet que Thierry Henry", mais a surtout regretté le manque de reconnaissance envers le n°9 qui réalise à nouveau une saison exceptionnelle (37 matchs, 21 buts, 8 passes décisives).

"Il a pris une dimension incroyable au fil des années. Et un peu plus après le départ de (Cristiano) Ronaldo (à la Juventus, en 2018). Il a de nouvelles responsabilités, c'est un vrai leader" a-t-il remarqué dans les colonnes de L'Equipe, regrettant ensuite le traitement infligé au Madrilène. "Il fait partie de la mauvaise génération (1987), lui, (Samir) Nasri..., on leur a collé une étiquette. S'il avait été champion du monde, on aurait dit qu'il faisait partie des meilleurs joueurs français" a estimé Govou. "Ce qui me dérange le plus, c'est cette forme de délit de faciès de la part de certains spectateurs ou journalistes. Car si on le jugeait sur le valeur du footballeur, c'était le meilleur attaquant. Et pas seulement cette année" a-t-il ajouté. Enfin, concernant l'absence de Benzema à la Coupe du Monde 2018, selon l'ancien joueur de l'OL "quand tu sais que tu as le niveau, que tu vois tes ex-coéquipiers brandir la Coupe du Monde, c'est impossible de ne pas avoir de regrets".