France - Hugo Lloris clame son admiration pour Anthony Lopes

En conférence de presse ce vendredi après-midi, à la veille de retrouver le Portugal en Ligue des Nations (5ème journée), Hugo Lloris (33 ans), le gardien de but de l'équipe de France (118 sélections), a vanté les qualités d'Anthony Lopes (30 ans), son homologue portugais (10 sélections), qu'il a rapidement côtoyé à l'Olympique Lyonnais.

"J'ai beaucoup d'admiration pour l'homme et le gardien. Je l'ai vu arriver en professionnel à Lyon. Il a contribué aux très bons résultat de l'OL l'an dernier. Il a fait des très bons matches en Ligue des Champions. On est toujours en contact. On essaie de s'appeler une ou deux fois par an. Je suis avec attention son parcours", a indiqué le dernier rempart des Bleus.