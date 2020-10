France - Hugo Lloris rend hommage à Cristiano Ronaldo

À la veille de la réception du Portugal, ce dimanche soir (20h45, Stade de France) en Ligue des Nations, Hugo Lloris (33 ans, 116 sélections), le gardien de but et capitaine de l'équipe de France, a chanté les louanges de Cristiano Ronaldo (35 ans), l'attaquant de la Juventus Turin et accessoirement star de la sélection lusitanienne (166 sélections, 101 buts).

"C'est un joueur ultra-complet. Il a cette habilité à être décisif, très souvent voire presque tous les matchs. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Cristiano Ronaldo, l'ensemble de sa carrière. C'est un joueur hors du commun, ça reste une menace. On va essayer d'y répondre collectivement", a indiqué le dernier rempart des Tricolores en conférence de presse.