France - JO 2020 : Mbappé retenu par le PSG, Deschamps réagit

"Il y a l'Euro, et puis après, on verra. Je suis dans la préparation de cette compétition, c'est tout. Ce qui se passe après m'intéresse, mais cela ne me concerne pas personnellement..." Interrogé en milieu d'après-midi sur le refus du PSG de libérer Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques, du 23 juillet au 8 août prochains, Didier Deschamps a botté en touche en expliquant que le sujet ne le concerne pas. Quelques heures plus tard, le sélectionneur s'est pourtant montré un peu plus loquace sur la question, au micro de La Chaîne L'Equipe.

"Je ne suis pas sélectionneur pour les JO, c'est Sylvain Ripoll (sélectionneur des Espoirs, ndlr)", a d'abord rappelé DD. "Le PSG, apparemment, s'est opposé au fait que Kylian Mbappé puisse être sélectionné. Si vous vous renseignez bien, je ne pense pas que ce soit le seul joueur concerné et que ce soit seulement en France. L'employeur, c'est le PSG, et ce n'est pas forcément le club le plus opposé à la participation de certains joueurs", a-t-il laissé entendre. "C'est hors dates FIFA, ça vient après un Euro (du 12 juin au 12 juillet, ndlr), avec des conditions climatiques compliquées. Pour que les joueurs et les équipes soient le plus performants possibles, chaque nation veut ses meilleurs joueurs. Ce que je sais, c'est que le PSG ne s'opposera pas à ce que Kylian Mbappé fasse à l'Euro."