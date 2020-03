France - JO 2020 : Noël Le Graët fait le forcing pour Mbappé

Interrogé par RMC Sport ce mardi, Noël Le Graët a fait un point sur la potentielle participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques 2020 avec la France. Le président de la FFF croit encore à la présence de l'attaquant français, malgré le refus du PSG... "Je trouve sympathique qu'un joueur comme Kylian Mbappé ait envie de disputer les JO. Je trouve ça extrêmement positif. On verra. Nous sommes au début des conversations avec le PSG" assure le dirigeant français. Si le PSG a posé son véto, Le Graët croit dur comme fer à la possibilité de voir le champion du Monde de 21 ans enchaîner l'Euro et les JO. "Bien sûr que j'y crois. Quand on a un poste comme le mien, vous croyez à ce que vous faites. Effectivement, Mbappé a envie. La Fédération a dit oui et le PSG non pour le moment. Mais il y a encore un peu de temps. Et il faut toujours laisser du temps au temps".

La semaine dernière, Le Graët a d'ailleurs eu l'opportunité de discuter avec Nasser Al-Khelaïfi lors du congrès de l'UEFA à Amsterdam. "On a discuté de façon très sympathique. Pendant deux jours, on a beaucoup parlé de Mbappé mais avec le sourire". Le dirigeant reste toutefois mesuré au moment de conclure. "Mbappé à Tokyo ? Je ne sais pas pour le moment. Il est sur la liste. Il a été pré-sélectionné par Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Pour le moment, je considère qu'il est à la disposition de l'équipe de France."