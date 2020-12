France - Jonathan Bamba : l'Euro "est un objectif"

Auteur d'un bon début de saison avec le LOSC (5 buts et 5 passes décisives en 17 matchs. toutes compétitions confondues), Jonathan Bamba (24 ans) est ambitieux. Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, l'ailier gauche des Dogues a évoqué son désir de jouer le prochain Euro avec l'équipe de France.

"C'est un rêve de figurer dans la sélection de son pays. Je me donne les moyens chaque week-end pour pouvoir y figurer (...) Oui, c'est un objectif. Je suis quelqu'un d'ambitieux, mon ambition c'est de jouer les plus grandes compétitions, et celle-ci en est une", a confié le Français.