France - Karim Benzema a été blessé par l'absence d'explications

Karim Benzema a évoqué l'équipe de France au cours d'une interview pour une chaîne espagnole.

Au cours d'un entretien pour l'émission Universo Valdano, Karim Benzema a accepté de revenir sur l'équipe de France. L'attaquant français de 32 ans, très rare dans les médias et encore plus lorsqu'il s'agit d'évoquer cet épineux dossier, a évoqué son envie, inchangée, de jouer avec les Bleus. Malgré sa déception de ne plus être sélectionné depuis 2015, Benzema essaie de voir le bon côté des choses : il peut se reposer pour le Real Madrid.

"Je pense que tous les joueurs veulent jouer en équipe nationale. Je n'ai jamais eu d'explication, je pense que ce sont des choses qui viennent d'en haut. La bonne chose pour moi c'est que je peux me reposer et me concentrer sur Madrid" explique-t-il.

Interrogé sur le sacre de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, Benzema affirme que le manque d'explications concernant son absence des sélections est beaucoup plus douloureux à vivre que la victoire de ses compatriotes. "Ce n'est pas une douleur qu'ils aient remporté la Coupe du Monde. Bien sûr que je voulais être champion du monde mais ça m'a fait plus mal de ne pas avoir d'explications. Juste comprendre ce qu'il s'est passé. J'ai demandé des explications il y a deux ans, ils ne m'ont pas répondu et c'est tout. Je n'ai plus 15 ans, ce n'est pas grave. Je me concentre sur moi-même, le club, ma vie à Madrid". Voilà les vérités de Benzema, en attendant la potentielle réponse de Didier Deschamps ou Noël Le Graët