France - Knysna 2010 : Sidney Govou balance des noms

Au cours d'un entretien pour So Foot, Sidney Govou est revenu sur l'affaire Knysna de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2010. Selon lui, les consignes de Raymond Domenech n'étaient clairement pas respectées, et cela a amené à cette grève qui est l'une des plus grosses hontes du football français.

"Le problème, il est là : le coach avait donné des consignes, et les mecs ne voulaient pas les respecter. Le plan était pourtant clair, Domenech savait ce qu'il voulait mettre en place. Mais à un moment donné, Franck (Ribéry) ne voulait pas jouer à droite, mais à gauche, Maloud' (Malouda) voulait jouer à gauche, Nico (Anelka) voulait jouer en 10... Honnêtement, moi, ça m'a dégoûté parce que c'était du grand n'importe quoi" lâche-t-il. "Chacun tirait dans son sens, et ce n'est pas ce premier match qui a montré notre incapacité à faire des choses ensemble. On le sentait venir depuis quelque temps déjà, notamment lors des matchs de préparation, a rappelé le consultant. (...) Je pense d'ailleurs que Domenech m'a mis sur cette compétition pour compenser défensivement les faibles replis de Yo (Gourcuff) et Nico. Après, quand tu n'as pas d'organisation... On parle quand même d'une Coupe du monde."